Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Глава Евросовета: Перемирие может дать России шанс перегруппироваться и ударить снова

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 20 марта 2025, 11:36
Глава Евросовета: Перемирие может дать России шанс перегруппироваться и ударить снова
Антониу Кошта. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что временное прерывание войны – прекращение огня – в Украине может дать российским войскам время для перегруппировки и подготовки нового удара, что стало бы стратегической ошибкой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTP

Детали: Антониу Кошта ценит усилия, которые прилагают США, чтобы посадить Россию за стол переговоров, но отмечает, что "Россия не выполнила то, о чем договорились в Будапеште, она не выполнила то, о чем договорились в Минске-1, в Минске-2. Давайте посмотрим, выполнит ли она то, о чем договорились сейчас".

Реклама:

"Что действительно имеет значение, так это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, замечательно. Будем на это надеяться", – сказал он.

Но, по его словам, прекращение огня для того, чтобы Россия могла реорганизоваться и снова напасть, было бы стратегической ошибкой.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • 19 марта украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он и Трамп договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.
  • А Трамп в свою очередь заявил, что разговоры с главой Кремля, а затем с украинским президентом – это "два очень хороших разговора".

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Первый раунд, неудачный для Трампа. Что изменили для Украины переговоры лидеров России и США.

российско-украинская войнаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
российско-украинская война
Россия атаковала Украину 171 беспилотником: 75 БпЛА были сбиты, 63 - не долетели до цели
Россияне увеличили количество атак на Покровском направлении – Генштаб
Самая массированная атака на Кропивницкий: 10 раненых, среди них – 4 детей
Последние новости
22:21
В Херсоне и области из-за российских атак ранены 4 гражданских
22:08
Генштаб: На Покровском направлении враг атаковал 50 раз, на Курском – 17
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
Все новости...
Реклама:
Реклама: