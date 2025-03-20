Глава Евросовета: Перемирие может дать России шанс перегруппироваться и ударить снова

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что временное прерывание войны – прекращение огня – в Украине может дать российским войскам время для перегруппировки и подготовки нового удара, что стало бы стратегической ошибкой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTP

Детали: Антониу Кошта ценит усилия, которые прилагают США, чтобы посадить Россию за стол переговоров, но отмечает, что "Россия не выполнила то, о чем договорились в Будапеште, она не выполнила то, о чем договорились в Минске-1, в Минске-2. Давайте посмотрим, выполнит ли она то, о чем договорились сейчас".

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"Что действительно имеет значение, так это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, замечательно. Будем на это надеяться", – сказал он.

Но, по его словам, прекращение огня для того, чтобы Россия могла реорганизоваться и снова напасть, было бы стратегической ошибкой.

Напомним:

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19 марта украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он и Трамп договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

А Трамп в свою очередь заявил, что разговоры с главой Кремля, а затем с украинским президентом – это "два очень хороших разговора".

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