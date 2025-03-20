Допомога Україні: Каллас вважає, що можна йти малими кроками і почати з 5 млрд євро на снаряди

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас. Фото з Facebook

Якщо країнам ЄС складно ухвалити річний пакет допомоги Києву вартістю 40 мільярдів євро, то варто йти малими кроками і спершу домовитися про 5 млрд євро на боєприпаси для України, вважає висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на заяву політикині по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі

Деталі: На запитання про те, що її пропозиція щодо великого пакета військової допомоги для України поки не зустріла підтримки всіх членів ЄС, Каллас зазначила, що кожна держава-член має власні проблеми з бюджетним дефіцитом і свої питання внутрішньої політики.

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Водночас вона переконана, що цьому може зарадити свіжа пропозиція Єврокомісії щодо переозброєння Європи – якщо немає змоги ухвалити весь пакет, то можна йти малими кроками.

"Важливо мати відчутні результати. Якщо ми не готові ухвалити рішення просто зараз щодо всього року, то краще ухвалювати рішення в короткостроковій перспективі щодо негайних потреб України у боєприпасах", – сказала Каллас.

Вона назвала "реалістичним" виділення 5 мільярдів євро на боєприпаси.

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"Реалістичний план – це 5 млрд євро на боєприпаси. Це те, над чим ми працюємо в цей момент", – додала дипломатка.

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