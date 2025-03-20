Допомога Україні: Каллас вважає, що можна йти малими кроками і почати з 5 млрд євро на снаряди
Якщо країнам ЄС складно ухвалити річний пакет допомоги Києву вартістю 40 мільярдів євро, то варто йти малими кроками і спершу домовитися про 5 млрд євро на боєприпаси для України, вважає висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на заяву політикині по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі
Деталі: На запитання про те, що її пропозиція щодо великого пакета військової допомоги для України поки не зустріла підтримки всіх членів ЄС, Каллас зазначила, що кожна держава-член має власні проблеми з бюджетним дефіцитом і свої питання внутрішньої політики.
Водночас вона переконана, що цьому може зарадити свіжа пропозиція Єврокомісії щодо переозброєння Європи – якщо немає змоги ухвалити весь пакет, то можна йти малими кроками.
"Важливо мати відчутні результати. Якщо ми не готові ухвалити рішення просто зараз щодо всього року, то краще ухвалювати рішення в короткостроковій перспективі щодо негайних потреб України у боєприпасах", – сказала Каллас.
Вона назвала "реалістичним" виділення 5 мільярдів євро на боєприпаси.
"Реалістичний план – це 5 млрд євро на боєприпаси. Це те, над чим ми працюємо в цей момент", – додала дипломатка.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомили про пропозицію створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 млрд євро на основі добровільної участі, щоб уникнути будь-якого вето з боку Угорщини.
- Як перший крок лідери країн-учасниць мають домовитися про виділення 5 млрд євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році.
- Після зустрічі в понеділок міністрів закордонних справ 27 країн ЄС у Брюсселі Каллас заявила, що її пропозиція має "широку політичну підтримку", і зараз обговорюються деталі.
- Однак Італія та Іспанія чітко дали зрозуміти, що поки не готові підтримати цю пропозицію.