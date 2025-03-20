Помощь Украине: Каллас считает, что можно идти малыми шагами и начать с 5 млрд евро на снаряды
Если странам ЕС сложно принять годовой пакет помощи Киеву стоимостью 40 миллиардов евро, то стоит идти малыми шагами и сначала договориться о 5 млрд евро на боеприпасы для Украины, считает высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе
Детали: На вопрос о том, что ее предложение о большом пакете военной помощи для Украины пока не встретило поддержки всех членов ЕС, Каллас отметила, что каждое государство-член имеет собственные проблемы с бюджетным дефицитом и свои вопросы внутренней политики.
В то же время она убеждена, что этому может помочь свежее предложение Еврокомиссии по перевооружению Европы – если нет возможности принять весь пакет, то можно идти малыми шагами.
"Важно иметь ощутимые результаты. Если мы не готовы принять решение прямо сейчас по всему году, то лучше принимать решение в краткосрочной перспективе относительно немедленных потребностей Украины в боеприпасах", – сказала Каллас.
Она назвала "реалистичным" выделение 5 миллиардов евро на боеприпасы.
"Реалистичный план – это 5 млрд евро на боеприпасы. Это то, над чем мы работаем в этот момент", –добавила дипломат.
Предыстория:
- Ранее СМИ сообщили о предложении создать фонд для предоставления Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 млрд евро на основе добровольного участия, чтобы избежать любого вето со стороны Венгрии.
- В качестве первого шага лидеры стран-участниц должны договориться о выделении 5 млрд евро на 2 миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году.
- После встречи в понедельник министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что ее предложение имеет "широкую политическую поддержку", и сейчас обсуждаются детали.
- Однако Италия и Испания четко дали понять, что пока не готовы поддержать это предложение.