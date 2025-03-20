Помощь Украине: Каллас считает, что можно идти малыми шагами и начать с 5 млрд евро на снаряды

Если странам ЕС сложно принять годовой пакет помощи Киеву стоимостью 40 миллиардов евро, то стоит идти малыми шагами и сначала договориться о 5 млрд евро на боеприпасы для Украины, считает высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе

Детали: На вопрос о том, что ее предложение о большом пакете военной помощи для Украины пока не встретило поддержки всех членов ЕС, Каллас отметила, что каждое государство-член имеет собственные проблемы с бюджетным дефицитом и свои вопросы внутренней политики.

Реклама:

В то же время она убеждена, что этому может помочь свежее предложение Еврокомиссии по перевооружению Европы – если нет возможности принять весь пакет, то можно идти малыми шагами.

"Важно иметь ощутимые результаты. Если мы не готовы принять решение прямо сейчас по всему году, то лучше принимать решение в краткосрочной перспективе относительно немедленных потребностей Украины в боеприпасах", – сказала Каллас.

Она назвала "реалистичным" выделение 5 миллиардов евро на боеприпасы.

РЕКЛАМА:

"Реалистичный план – это 5 млрд евро на боеприпасы. Это то, над чем мы работаем в этот момент", –добавила дипломат.

Предыстория: