Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

На підстанції в Лондоні сталася пожежа: 16 тисяч будинків без світла, закрили аеропорт

Ольга Глущенко П'ятниця, 21 березня 2025, 06:50
На підстанції в Лондоні сталася пожежа: 16 тисяч будинків без світла, закрили аеропорт
скриншот

Пожежа на електричній підстанції у західному Лондоні залишила понад 16 000 будинків без світла і змусила евакуюватися понад 100 осіб. Через пожежу закрили до кінця доби один із найбільш завантажених аеропортів світу Хітроу.

Джерело: The Guardian

Деталі: Пожежа на електричній підстанції на заході Лондона залишила без світла понад 16 000 будинків і змусила евакуюватися понад 100 осіб.

Реклама:

Лондонська пожежна бригада повідомила, що на підстанції загорівся трансформатор, на місці події працюють 10 пожежних машин і близько 70 пожежників.

Близько 150 людей були евакуйовані з прилеглих будинків, а з метою безпеки було встановлено 200-метрове огородження.

Пожежники вивели 29 людей з навколишніх будинків у безпечне місце.

РЕКЛАМА:

Аварійні служби були викликані на місце події об 23:23 у четвер. Причина пожежі ще не встановлена.

У заяві, розміщеній на сайті аеропорту Хітроу і поширеній в соціальних мережах, всім пасажирам було рекомендовано утриматися від поїздок в аеропорт.

"Задля безпеки наших пасажирів і колег аеропорт Хітроу буде закритий до 23:59 21 березня", – йдеться в заяві.

Прессекретар аеропорту сказав: "Ми надамо оновлену інформацію, коли з'явиться більше інформації про відновлення роботи. Ми знаємо, що це розчарує пасажирів, і хочемо запевнити, що ми докладаємо всіх зусиль для вирішення ситуації".

Велика Британіяпожежааеропортелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Парижі стартувала зустріч "коаліції рішучих" щодо підтримки України
Стефанчук передчасно закрив засідання Ради через суперечки в залі
КМДА заперечує інформацію СБУ про збитки на 60 мільйонів
інфографікаПонад дві третини українців довіряють Зеленському – КМІС
фотоЗатримана в Молдові Гуцул просить Путіна захистити Гагаузію та домогтися її звільнення з-під варти
відеоВтеча Комарницького: до кордону ексдепутата везли під прикриттям машини "вантаж 200"
Усі новини...
Велика Британія
The Telegraph: У Британії обговорювали відправку винищувачів в Україну
Розвідка Британії оцінила втрати РФ: 900 тисяч військових з 2022 року
ЗМІ: Спецпризначенців у Британії привели в стан готовності через можливу відправку в Україну
Останні новини
14:11
SpaceX приховувала, що залучає інвестиції з Китаю через офшори
14:10
Макрон поговорив із Трампом перед зустріччю "коаліції рішучих"
14:06
відеоРосіяни обстріляли центр Херсона: загинула жінка, є поранений
13:52
Українські лижні акробати стали віцечемпіонами світу в командних змаганнях
13:40
За 3 роки за участі Нацполіції екстрадували в Україну 151 порушника закону – відповідь на запит
13:28
В проєкті угоди з США йдеться про усі копалини на території України – нардеп
13:16
У львівському "Охматдиті" провели службове розслідування через примушування пацієнтки купувати ліки
13:15
У Парижі стартувала зустріч "коаліції рішучих" щодо підтримки України
13:10
Ворог намагається витіснити ЗСУ з Курщини: Сирський перевірив обстановку на Сумщині
13:08
В Україні проведуть перерахунок житлових субсидій: кого це стосуватиметься
Усі новини...
Реклама:
Реклама: