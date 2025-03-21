На підстанції в Лондоні сталася пожежа: 16 тисяч будинків без світла, закрили аеропорт

Пожежа на електричній підстанції у західному Лондоні залишила понад 16 000 будинків без світла і змусила евакуюватися понад 100 осіб. Через пожежу закрили до кінця доби один із найбільш завантажених аеропортів світу Хітроу.

Джерело: The Guardian

Деталі: Пожежа на електричній підстанції на заході Лондона залишила без світла понад 16 000 будинків і змусила евакуюватися понад 100 осіб.

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Лондонська пожежна бригада повідомила, що на підстанції загорівся трансформатор, на місці події працюють 10 пожежних машин і близько 70 пожежників.

Близько 150 людей були евакуйовані з прилеглих будинків, а з метою безпеки було встановлено 200-метрове огородження.

Пожежники вивели 29 людей з навколишніх будинків у безпечне місце.

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Аварійні служби були викликані на місце події об 23:23 у четвер. Причина пожежі ще не встановлена.

У заяві, розміщеній на сайті аеропорту Хітроу і поширеній в соціальних мережах, всім пасажирам було рекомендовано утриматися від поїздок в аеропорт.

"Задля безпеки наших пасажирів і колег аеропорт Хітроу буде закритий до 23:59 21 березня", – йдеться в заяві.

Прессекретар аеропорту сказав: "Ми надамо оновлену інформацію, коли з'явиться більше інформації про відновлення роботи. Ми знаємо, що це розчарує пасажирів, і хочемо запевнити, що ми докладаємо всіх зусиль для вирішення ситуації".