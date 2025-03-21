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На подстанции в Лондоне произошел пожар: 16 тысяч домов без света, закрыли аэропорт

Ольга ГлущенкоПятница, 21 марта 2025, 06:50
На подстанции в Лондоне произошел пожар: 16 тысяч домов без света, закрыли аэропорт
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Пожар на электрической подстанции в западном Лондоне оставил более 16 000 домов без света и заставил эвакуироваться более 100 человек. Из-за пожара закрыли до конца суток один из самых загруженных аэропортов мира Хитроу.

Источник: The Guardian

Детали: Лондонская пожарная бригада сообщила, что на подстанции загорелся трансформатор, на месте происшествия работают 10 пожарных машин и около 70 пожарных.

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Около 150 человек были эвакуированы из близлежащих домов, а в целях безопасности было установлено 200-метровое ограждение.

Пожарные вывели 29 человек из окрестных домов в безопасное место.

Аварийные службы были вызваны на место происшествия в 23.23 в четверг. Причина пожара еще не установлена.

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В заявлении, размещенном на сайте аэропорта Хитроу и распространенном в социальных сетях, всем пассажирам было рекомендовано воздержаться от поездок в аэропорт.

"В целях безопасности наших пассажиров и коллег аэропорт Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта", – говорится в заявлении.

Пресссекретарь аэропорта сказал: "Мы предоставим обновленную информацию, когда появится больше информации о возобновлении работы. Мы знаем, что это разочарует пассажиров, и хотим заверить, что мы прилагаем все усилия для разрешения ситуации".

Великобританияпожараэропортэлектроэнергия
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