Росіяни шантажували школярку відвертими фото та змушували вчинити теракт
У Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку окупанти завербували для теракту біля райвідділу поліції, шантажуючи її та погрожуючи публікацією відвертих фото в інтернет.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Як встановило розслідування, ворог "помітив" дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, рашисти "зламали" її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували "злити" відверті фото неповнолітньої в інтернет".
Деталі: За даними правоохоронців, 14-річна школярка погодилася співпрацювати з ворогом і за його вказівками виготовила саморобний вибуховий пристрій.
Вона сховала його у рюкзак і залишила під автомобілем, що стояв поруч з адміністративною будівлею місцевого райуправління поліції.
Окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку, аби знищити свою агентку та якомога більше людей, які могли пройти повз.
Правоохоронці змогли вчасно затримати дівчину та запобігти вибухові. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом, їй повідомили їй про підозру у закінченому замахові на терористичний акт. Школярці загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо:
- На Тернопільщині шестикласника намагалися завербувати через Telegram для вчинення диверсій, але він замість відповісти пішов до поліції.
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