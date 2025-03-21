Росіяни шантажували школярку відвертими фото та змушували вчинити теракт

У Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку окупанти завербували для теракту біля райвідділу поліції, шантажуючи її та погрожуючи публікацією відвертих фото в інтернет.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Як встановило розслідування, ворог "помітив" дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, рашисти "зламали" її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували "злити" відверті фото неповнолітньої в інтернет".

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Деталі: За даними правоохоронців, 14-річна школярка погодилася співпрацювати з ворогом і за його вказівками виготовила саморобний вибуховий пристрій.

Вона сховала його у рюкзак і залишила під автомобілем, що стояв поруч з адміністративною будівлею місцевого райуправління поліції.

Окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку, аби знищити свою агентку та якомога більше людей, які могли пройти повз.

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Правоохоронці змогли вчасно затримати дівчину та запобігти вибухові. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом, їй повідомили їй про підозру у закінченому замахові на терористичний акт. Школярці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

На Тернопільщині шестикласника намагалися завербувати через Telegram для вчинення диверсій, але він замість відповісти пішов до поліції.

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