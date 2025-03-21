Замість реабілітації змушували залежних працювати безоплатно: поліція викрила трудове рабство

Поліцейські Києва затримали злочинне угруповання, очолюване 45-річним організатором, яке, діючи під виглядом реабілітаційного центру, утримувало понад 30 людей і змушувало їх безоплатно працювати.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "45-річний організатор псевдоустанови та двоє його спільників підшукували на місцевих залізничних вокзалах чоловіків та жінок, що перебувають у скрутних становищах, та пропонуючи їм лікування від алко та наркозалежності, а також обіцяючи забезпечити житлом та харчуванням".

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Деталі: Як повідомили правоохоронці, зловмисники привозили людей до орендованого приватного будинку на Київщині та поселяли їх в антисанітарні умови, забирали мобільні телефони та документи.

Фото: поліція Києва

Кожного дня чоловіків примушували працювати на будівництвах по 11 годин, а жінок – виконувати домашню роботу та готувати їжу з прострочених продуктів для людей, які проживали у "центрі".

Фото: поліція Києва

Якщо хтось намагався втекти, до потерпілих застосовували фізичне та психологічне насильство.

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Правоохоронці повідомили, що люди не отримували заробітну плату за виконану роботу, натомість зловмисники кожного місяця заробляли понад 400 тисяч гривень.

Фото: поліція Києва

Працівникам поліції вдалось звільнити із примусової трудової діяльності 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років.