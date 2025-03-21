Замість реабілітації змушували залежних працювати безоплатно: поліція викрила трудове рабство
Поліцейські Києва затримали злочинне угруповання, очолюване 45-річним організатором, яке, діючи під виглядом реабілітаційного центру, утримувало понад 30 людей і змушувало їх безоплатно працювати.
Джерело: поліція Києва
Дослівно: "45-річний організатор псевдоустанови та двоє його спільників підшукували на місцевих залізничних вокзалах чоловіків та жінок, що перебувають у скрутних становищах, та пропонуючи їм лікування від алко та наркозалежності, а також обіцяючи забезпечити житлом та харчуванням".
Деталі: Як повідомили правоохоронці, зловмисники привозили людей до орендованого приватного будинку на Київщині та поселяли їх в антисанітарні умови, забирали мобільні телефони та документи.
Кожного дня чоловіків примушували працювати на будівництвах по 11 годин, а жінок – виконувати домашню роботу та готувати їжу з прострочених продуктів для людей, які проживали у "центрі".
Якщо хтось намагався втекти, до потерпілих застосовували фізичне та психологічне насильство.
Правоохоронці повідомили, що люди не отримували заробітну плату за виконану роботу, натомість зловмисники кожного місяця заробляли понад 400 тисяч гривень.
Працівникам поліції вдалось звільнити із примусової трудової діяльності 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років.