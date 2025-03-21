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Вместо реабилитации заставляли зависимых работать бесплатно: полиция раскрыла трудовое рабство

Степан ГафткоПятница, 21 марта 2025, 11:36
Вместо реабилитации заставляли зависимых работать бесплатно: полиция раскрыла трудовое рабство
Фото: полиция Киева

Полицейские Киева задержали преступную группировку, возглавляемую 45-летним организатором, которая, действуя под видом реабилитационного центра, удерживала более 30 человек и заставляла их бесплатно работать.

Источник: полиция Киева

Дословно: "45-летний организатор псевдоучреждения и двое его сообщников подыскивали на местных железнодорожных вокзалах мужчин и женщин, находящихся в трудном положении, и предлагая им лечение от алко и наркозависимости, а также обещая обеспечить жильем и питанием".

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Детали: Как сообщили правоохранители, злоумышленники привозили людей в арендованный частный дом на Киевщине и поселяли их в антисанитарные условия, забирали мобильные телефоны и документы.

 
Фото: полиция Киева

Каждый день мужчин заставляли работать на стройках по 11 часов, а женщин - выполнять домашнюю работу и готовить еду из просроченных продуктов для людей, которые проживали в "центре".

 
Фото: поліція Києва

Если кто-то пытался убежать, к пострадавшим применяли физическое и психологическое насилие.

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Правоохранители сообщили, что люди не получали заработную плату за выполненную работу, зато злоумышленники каждый месяц зарабатывали более 400 тысяч гривен.

 
Фото: поліція Києва

Работникам полиции удалось освободить из принудительной трудовой деятельности 6 женщин и 25 мужчин в возрасте от 21 до 60 лет.

полицияКиевская область
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