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У Києві затримали юнака, який намагався підпалити відділення банку за наказом спецслужб РФ

Анастасія ПроцП'ятниця, 21 березня 2025, 11:35
У Києві затримали юнака, який намагався підпалити відділення банку за наказом спецслужб РФ
фото: національна поліція

У Києві затримали 19-річного хлопця, який, за даними слідства, намагався підпалити відділення банку в Дніпровському районі на замовлення російських спецслужб. Йому загрожує до 10 років за ґратами. 

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Під час патрулювання Дніпровського району в комендантську годину патрульні поліцейські біля відділення фінустанови помітили чоловіка, який намагався підпалити банк та скоїв втечу".

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Деталі: Зазначається, що правоохоронці затримали втікача та виявили поруч підготовлені пляшки з горючою речовиною. Зловмисником виявився 19-річний мешканець столиці.

 
фото: національна поліція

За даними слідства, він на замовлення російських спецслужб мав у комендантську годину намагався підпалити відділення банку в Дніпровському районі. 

За цю "послугу" окупанти обіцяли юнаку $1500, однак коштів він так і не отримав.

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фото: національна поліція

Зловмисника затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Йому оголосили підозру за закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

поліціяКиїв
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