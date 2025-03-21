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В Киеве задержали юношу, который пытался поджечь отделение банка по приказу спецслужб РФ

Анастасия ПроцПятница, 21 марта 2025, 11:35
В Киеве задержали юношу, который пытался поджечь отделение банка по приказу спецслужб РФ
фото: национальная полиция

В Киеве задержали 19-летнего парня, который, по данным следствия, пытался поджечь отделение банка в Днепровском районе по заказу российских спецслужб. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Во время патрулирования Днепровского района в комендантский час патрульные полицейские возле отделения финучреждения заметили мужчину, который пытался поджечь банк и совершил побег".

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Детали: Отмечается, что правоохранители задержали беглеца и обнаружили рядом подготовленные бутылки с горючим веществом. Злоумышленником оказался 19-летний житель столицы.

 
фото: национальная полиция

По данным следствия, он по заказу российских спецслужб в комендантский час пытался поджечь отделение банка в Днепровском районе.

За эту "услугу" оккупанты обещали юноше $1500, однако средств он так и не получил.

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фото: национальная полиция

Злоумышленника задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему объявили подозрение за законченное покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до 10 лет заключения.

полицияКиев
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