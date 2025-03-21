Туск: Зустрічей щодо України дуже багато, але так мир не настане швидше

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сумнів щодо користі великої кількості зустрічей різного формату щодо України, які відбуваються останнім часом, оскільки, за його словами, поки вони не призвели до прогресу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVP Info

Пряма мова Туска: "Як відомо, цих зустрічей, самітів, відеоконференцій, поїздок, присвячених українському питанню, справді дуже багато. Хтось скаже, що занадто багато. І складається враження, що кількість зустрічей не призводить до прогресу. Це моє загальне зауваження, щоб ми не збожеволіли, що якщо буде 56 самітів і відеоконференцій, то мир настане швидше".

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Деталі: При цьому він підкреслив, що не хоче знецінювати зусилля президента Франції Емманюеля Макрона, оскільки вони, за його словами, є дійсно корисними.

Туск оголосив у Брюсселі, що Польща буде представлена на саміті щодо України в Парижі наступного тижня.

Він також повідомив, що перед тим у нього запланована розмова тет-а-тет з президентом Франції Емманюелем Макроном. Водночас він не уточнив, чи поїде до Парижа особисто.

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