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Туск: Зустрічей щодо України дуже багато, але так мир не настане швидше

Іванна Костіна, Ірина БалачукП'ятниця, 21 березня 2025, 12:18
Туск: Зустрічей щодо України дуже багато, але так мир не настане швидше
Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото з Facebook Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сумнів щодо користі великої кількості зустрічей різного формату щодо України, які відбуваються останнім часом, оскільки, за його словами, поки вони не призвели до прогресу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVP Info

Пряма мова Туска: "Як відомо, цих зустрічей, самітів, відеоконференцій, поїздок, присвячених українському питанню, справді дуже багато. Хтось скаже, що занадто багато. І складається враження, що кількість зустрічей не призводить до прогресу. Це моє загальне зауваження, щоб ми не збожеволіли, що якщо буде 56 самітів і відеоконференцій, то мир настане швидше".

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Деталі: При цьому він підкреслив, що не хоче знецінювати зусилля президента Франції Емманюеля Макрона, оскільки вони, за його словами, є дійсно корисними.

Туск оголосив у Брюсселі, що Польща буде представлена на саміті щодо України в Парижі наступного тижня.

Він також повідомив, що перед тим у нього запланована розмова тет-а-тет з президентом Франції Емманюелем Макроном. Водночас він не уточнив, чи поїде до Парижа особисто.

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Передісторія:

  • Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.
  • Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.
  • Крім того, вищі військові офіцери з так званої "коаліції рішучих" 20 березня зустрілись у військовому штабі Британії на околиці Лондона, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

ПольщаФранціядопомога Україні
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