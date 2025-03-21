Туск: Встреч по Украине очень много, но так мир не наступит быстрее
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение относительно пользы большого количества встреч разного формата относительно Украины, которые происходят в последнее время, поскольку, по его словам, пока они не привели к прогрессу.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info
Прямая речь Туска: "Как известно, этих встреч, саммитов, видеоконференций, поездок, посвященных украинскому вопросу, действительно очень много. Кто-то скажет, что слишком много. И складывается впечатление, что количество встреч не приводит к прогрессу. Это мое общее замечание, чтобы мы не сошли с ума, что если будет 56 саммитов и видеоконференций, то мир наступит быстрее".
Детали: При этом он подчеркнул, что не хочет обесценивать усилия президента Франции Эмманюэля Макрона, поскольку они, по его словам, действительно полезны.
Туск объявил в Брюсселе, что Польша будет представлена на саммите по Украине в Париже на следующей неделе.
Он также сообщил, что перед тем у него запланирован разговор тет-а-тет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В то же время он не уточнил, поедет ли в Париж лично.
Предыстория:
- Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для гарантирования будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.
- Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на следующей неделе будет в Париже для проведения встреч.
- Кроме того, высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" 20 марта встретились в военном штабе Великобритании на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.