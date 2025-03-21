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Примхи березня: на вихідних очікують від 16° тепла до дощу з мокрим снігом

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 березня 2025, 13:10
Примхи березня: на вихідних очікують від 16° тепла до дощу з мокрим снігом
фото УП

В суботу в Україні буде сухо та тепло, у неділю на заході, Вінницькій, Житомирській областях очікують дощів, на північному сході – з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 22 березня в Україні очікується переважно тепла погода, вдень 11-16° тепла, в Карпатах 7-12°, хоча вночі ще досить зимно – від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах вночі 2-7° морозу.

Опади не прогнозуються, вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в суботу буде також сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.

23 березня вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, Вінницькій, Житомирській областях дощі, на північному сході країни вночі невеликий дощ з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.

У столиці в неділю без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

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