Примхи березня: на вихідних очікують від 16° тепла до дощу з мокрим снігом

В суботу в Україні буде сухо та тепло, у неділю на заході, Вінницькій, Житомирській областях очікують дощів, на північному сході – з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 22 березня в Україні очікується переважно тепла погода, вдень 11-16° тепла, в Карпатах 7-12°, хоча вночі ще досить зимно – від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах вночі 2-7° морозу.



Опади не прогнозуються, вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.



У Києві в суботу буде також сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.



23 березня вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, Вінницькій, Житомирській областях дощі, на північному сході країни вночі невеликий дощ з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.



Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.



У столиці в неділю без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

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