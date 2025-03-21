Капризы марта: на выходных ожидают от 16° тепла до дождя с мокрым снегом

В субботу в Украине будет сухо и тепло, в воскресенье на западе, Винницкой, Житомирской областях ожидают дождей, на северо-востоке – с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 22 марта в Украине ожидается преимущественно теплая погода, днем 11-16° тепла, в Карпатах 7-12°, хотя ночью еще достаточно прохладно – от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах ночью 2-7° мороза.

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Осадки не прогнозируются, ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу будет также сухо, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.

23 марта ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, Винницкой, Житомирской областях дожди, на северо-востоке страны ночью небольшой дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

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Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

В столице в воскресенье без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.