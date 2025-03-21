Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Капризы марта: на выходных ожидают от 16° тепла до дождя с мокрым снегом

Валентина РоманенкоПятница, 21 марта 2025, 13:10
Капризы марта: на выходных ожидают от 16° тепла до дождя с мокрым снегом
фото УП

В субботу в Украине будет сухо и тепло, в воскресенье на западе, Винницкой, Житомирской областях ожидают дождей, на северо-востоке – с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 22 марта в Украине ожидается преимущественно теплая погода, днем 11-16° тепла, в Карпатах 7-12°, хотя ночью еще достаточно прохладно – от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах ночью 2-7° мороза.

Реклама:

Осадки не прогнозируются, ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу будет также сухо, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.

23 марта ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, Винницкой, Житомирской областях дожди, на северо-востоке страны ночью небольшой дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

РЕКЛАМА:

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

В столице в воскресенье без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal
Все новости...
погода
В Украину идет потепление до +16
В ближайший час и до конца суток пылевая буря накроет четыре области Украины
Прогноз погоды: снег и дождь в нескольких областях, на юге и западе – без осадков
Последние новости
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
12:21
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
12:21
карта На выходных в Украине местами пройдут дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: