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ЦПК: НГУ можуть дозволити використовувати вогнепальну зброю під час масових заворушень

Степан ГафткоП'ятниця, 21 березня 2025, 14:07
ЦПК: НГУ можуть дозволити використовувати вогнепальну зброю під час масових заворушень
Протестувальники під час Революції гідності 2014 року, фото: Getty Images

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільних під час масових заворушень.

Джерело: ГО "Центр протидії корупції"

Дослівно ЦПК: "Задекларована мета законопроєкту – начебто надати НГУ більше прав… Проте частина нових повноважень, які надаються НГУ у законопроєкті – не має відношення до ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу "Беркут".  

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Деталі: За інформацією ЦПК, наступного тижня Рада розгляне законопроєкт №10311, що дає Нацгвардії більше повноважень. 

Він дозволяє силовикам застосовувати вогнепальну зброю, газ та електрошокери проти цивільного населення під час масових заворушень. 

Документ уже схвалив до другого читання правоохоронний комітет парламенту.

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У ЦПК наголосили, що його не можна ставити на голосування без належного доопрацювання та виправлення ризикових норм. 

Небезпечні положення законопроєкту, на які звертає увагу ЦПК:

  • Новий законопроєкт розширює повноваження НГУ, дозволяючи застосовувати вогнепальну зброю без чітких обмежень, що може призвести до надмірного насильства та порушення прав людини.
  • Законопроєкт дозволяє Нацгвардії застосовувати примус після попередження голосом або через технічні засоби, але в шумних чи хаотичних умовах це може бути неефективним, що фактично відкриває можливість використання вогнепальної зброї на відстані та загрожує цивільному населенню.
  • НГУ зможе застосовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери контактної та контактно-дистанційної дії. 
  • Законопроєкт дозволяє Нацгвардії маркувати порушників під час заворушень, що створює ризик помилкового позначення невинних осіб і порушення їхніх прав.
  • Нацгвардія зможе використовувати безпілотники без чітких обмежень, що може призвести до масового стеження та порушенням права на приватність.

Нагадаємо: 

  • У січні 2014 року Верховна Рада за президентства Віктора Януковича проголосувала низку диктаторських законів, які значно обмежили права протестувальників та посилили права правоохоронців.
  • 28 січня 2014 року Верховна Рада скасувала 9 із 12 законів, які обмежували громадянські свободи громадян і були прийняті 16 січня "у ручному режимі".

ЦПКмітингиНацгвардіязаконодавство
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