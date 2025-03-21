ЦПК: НГУ можуть дозволити використовувати вогнепальну зброю під час масових заворушень

Протестувальники під час Революції гідності 2014 року, фото: Getty Images

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільних під час масових заворушень.

Джерело: ГО "Центр протидії корупції"

Дослівно ЦПК: "Задекларована мета законопроєкту – начебто надати НГУ більше прав… Проте частина нових повноважень, які надаються НГУ у законопроєкті – не має відношення до ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу "Беркут".

Реклама:

Деталі: За інформацією ЦПК, наступного тижня Рада розгляне законопроєкт №10311, що дає Нацгвардії більше повноважень.

Він дозволяє силовикам застосовувати вогнепальну зброю, газ та електрошокери проти цивільного населення під час масових заворушень.

Документ уже схвалив до другого читання правоохоронний комітет парламенту.

РЕКЛАМА:

У ЦПК наголосили, що його не можна ставити на голосування без належного доопрацювання та виправлення ризикових норм.

Небезпечні положення законопроєкту, на які звертає увагу ЦПК:

Новий законопроєкт розширює повноваження НГУ, дозволяючи застосовувати вогнепальну зброю без чітких обмежень, що може призвести до надмірного насильства та порушення прав людини.

Законопроєкт дозволяє Нацгвардії застосовувати примус після попередження голосом або через технічні засоби, але в шумних чи хаотичних умовах це може бути неефективним, що фактично відкриває можливість використання вогнепальної зброї на відстані та загрожує цивільному населенню.

НГУ зможе застосовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери контактної та контактно-дистанційної дії.

Законопроєкт дозволяє Нацгвардії маркувати порушників під час заворушень, що створює ризик помилкового позначення невинних осіб і порушення їхніх прав.

Нацгвардія зможе використовувати безпілотники без чітких обмежень, що може призвести до масового стеження та порушенням права на приватність.

Нагадаємо: