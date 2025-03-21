ЦПК: НГУ могут разрешить использовать огнестрельное оружие во время массовых беспорядков
Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков.
Источник: ОО "Центр противодействия коррупции"
Дословно ЦПК: "Задекларированная цель законопроекта - вроде бы предоставить НГУ больше прав... Однако часть новых полномочий, которые предоставляются НГУ в законопроекте - не имеет отношения к эффективной защите государства, а лишь предоставляет полномочия разгонять митинги в стиле ликвидированного подразделения "Беркут".
Детали: По информации ЦПК, на следующей неделе Рада рассмотрит законопроект №10311, дающий Нацгвардии больше полномочий.
Он позволяет силовикам применять огнестрельное оружие, газ и электрошокеры против гражданского населения во время массовых беспорядков.
Документ уже одобрил ко второму чтению правоохранительный комитет парламента.
В ЦПК отметили, что его нельзя ставить на голосование без надлежащей доработки и исправления рисковых норм.
Опасные положения законопроекта, на которые обращает внимание ЦПК:
- Новый законопроект расширяет полномочия НГУ, позволяя применять огнестрельное оружие без четких ограничений, что может привести к чрезмерному насилию и нарушению прав человека.
- Законопроект позволяет Нацгвардии применять принуждение после предупреждения голосом или через технические средства, но в шумных или хаотичных условиях это может быть неэффективным, что фактически открывает возможность использования огнестрельного оружия на расстоянии и угрожает гражданскому населению.
- НГУ сможет применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры контактного и контактно-дистанционного действия.
- Законопроект позволяет Нацгвардии маркировать нарушителей во время беспорядков, что создает риск ошибочного обозначения невинных лиц и нарушения их прав.
- Нацгвардия сможет использовать беспилотники без четких ограничений, что может привести к массовой слежке и нарушению права на приватность.
Напомним:
- В январе 2014 года Верховная Рада при президенте Викторе Януковиче проголосовала за ряд диктаторских законов, которые значительно ограничили права протестующих и усилили полномочия правоохранителей.
- 28 января 2014 года Верховная Рада отменила 9 из 12 законов, ограничивающих гражданские свободы, которые были приняты 16 января "вручную".