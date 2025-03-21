ЦПК: НГУ могут разрешить использовать огнестрельное оружие во время массовых беспорядков

Протестующие во время Революции достоинства 2014 года, фото: Getty Images

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время массовых беспорядков.

Источник: ОО "Центр противодействия коррупции"

Дословно ЦПК: "Задекларированная цель законопроекта - вроде бы предоставить НГУ больше прав... Однако часть новых полномочий, которые предоставляются НГУ в законопроекте - не имеет отношения к эффективной защите государства, а лишь предоставляет полномочия разгонять митинги в стиле ликвидированного подразделения "Беркут".

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Детали: По информации ЦПК, на следующей неделе Рада рассмотрит законопроект №10311, дающий Нацгвардии больше полномочий.

Он позволяет силовикам применять огнестрельное оружие, газ и электрошокеры против гражданского населения во время массовых беспорядков.

Документ уже одобрил ко второму чтению правоохранительный комитет парламента.

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В ЦПК отметили, что его нельзя ставить на голосование без надлежащей доработки и исправления рисковых норм.

Опасные положения законопроекта, на которые обращает внимание ЦПК:

Новый законопроект расширяет полномочия НГУ, позволяя применять огнестрельное оружие без четких ограничений, что может привести к чрезмерному насилию и нарушению прав человека.

Законопроект позволяет Нацгвардии применять принуждение после предупреждения голосом или через технические средства, но в шумных или хаотичных условиях это может быть неэффективным, что фактически открывает возможность использования огнестрельного оружия на расстоянии и угрожает гражданскому населению.

НГУ сможет применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры контактного и контактно-дистанционного действия.

Законопроект позволяет Нацгвардии маркировать нарушителей во время беспорядков, что создает риск ошибочного обозначения невинных лиц и нарушения их прав.

Нацгвардия сможет использовать беспилотники без четких ограничений, что может привести к массовой слежке и нарушению права на приватность.

Напомним: