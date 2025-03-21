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На початку квітня на Закарпатті відкриють новий пункт пропуску з Угорщиною 

Анастасія ПроцП'ятниця, 21 березня 2025, 16:09
На початку квітня на Закарпатті відкриють новий пункт пропуску з Угорщиною 
фото: Міністерство розвитку громад та територій

На Закарпатті на початку квітня відкриють новий пункт пропуску з Угорщиною "Велика Паладь – Надьгодош", який призначений для пропуску легкових авто масою до 3,5 тонни. 

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій

Деталі: Зазначається, що пункт пропуску споруджений на тимчасовій інфраструктурі. Він призначений для пропуску легкових авто масою до 3,5 тонни та працюватиме пункт пропуску у денний час.

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Дослівно: "З українського та угорського боку вже встановлено модульну інфраструктуру, де працюватимуть митні та прикордонні служби. Також завершено роботи з розширення майданчика та ділянки дороги, облаштовано напрямки руху транспорту. Наразі триває підключення до необхідних комунікацій (водо- та електропостачання, інтернету), встановлюються шлагбауми". 

Деталі: У відомості зазначають, що спорудження пункту пропуску "Велика Паладь" відповідає Стратегії розбудови та розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року, затвердженої Урядом у 2024 році.

Угорщинакордон
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