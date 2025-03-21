В начале апреля на Закарпатье откроют новый пункт пропуска с Венгрией

На Закарпатье в начале апреля откроют новый пункт пропуска с Венгрией "Великая Паладь - Надьгодош", который предназначен для пропуска легковых авто массой до 3,5 тонны.

Источник: Министерство развития общин и территорий

Детали: Отмечается, что пункт пропуска построен на временной инфраструктуре. Он предназначен для пропуска легковых авто массой до 3,5 тонны и будет работать пункт пропуска в дневное время.

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Дословно: "С украинской и венгерской стороны уже установлено модульную инфраструктуру, где будут работать таможенные и пограничные службы. Также завершены работы по расширению площадки и участка дороги, обустроены направления движения транспорта. Сейчас идет подключение к необходимым коммуникациям (водо- и электроснабжения, интернета), устанавливаются шлагбаумы".

Детали: В сведениях отмечают, что строительство пункта пропуска "Большая Паладь" соответствует Стратегии развития пограничной инфраструктуры до 2030 года, утвержденной Правительством в 2024 году.