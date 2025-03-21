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Не допомагайте ворогу полювати на F-16: Повітряні сили звернулись до українців

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 березня 2025, 18:39
Не допомагайте ворогу полювати на F-16: Повітряні сили звернулись до українців
ілюстрація ПС ЗСУ

Повітряні сили закликають громадян не оприлюднювати відеозаписи прольоту військової авіації, зокрема винищувачів F-16.

Джерело: пресслужба ПС ЗСУ у Facebook

Деталі: Наголошується, що публікації із прольотами бойової авіації, викладені у соцмережах, можуть суттєво допомогти противнику. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для ворога.

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Дослівно: "Пілоти Повітряних сил щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу "повітря-повітря" та засобів ППО противника.

Будь-яка інформація про їхні місця базування, маршрути польотів чи маневри може бути використана ворогом для їх знищення!

Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах  (зокрема винищувачів F-16) із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами чи об’єктами.

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Захищаймо тих, хто захищає нас! Разом до перемоги!".

Повітряні сили ЗСУ
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