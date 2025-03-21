Не допомагайте ворогу полювати на F-16: Повітряні сили звернулись до українців
Повітряні сили закликають громадян не оприлюднювати відеозаписи прольоту військової авіації, зокрема винищувачів F-16.
Джерело: пресслужба ПС ЗСУ у Facebook
Деталі: Наголошується, що публікації із прольотами бойової авіації, викладені у соцмережах, можуть суттєво допомогти противнику. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для ворога.
Дослівно: "Пілоти Повітряних сил щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу "повітря-повітря" та засобів ППО противника.
Будь-яка інформація про їхні місця базування, маршрути польотів чи маневри може бути використана ворогом для їх знищення!
Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах (зокрема винищувачів F-16) із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами чи об’єктами.
Захищаймо тих, хто захищає нас! Разом до перемоги!".