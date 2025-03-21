Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Не помогайте врагу охотиться на F-16: Воздушные силы обратились к украинцам

Валентина РоманенкоПятница, 21 марта 2025, 18:39
Не помогайте врагу охотиться на F-16: Воздушные силы обратились к украинцам
ілюстрація ВС ВСУ

Воздушные силы призывают граждан не обнародовать видеозаписи пролета военной авиации, в частности истребителей F-16.

Источник: пресслужба ВС ВСУ в Facebook

Детали: Отмечается, что публикации с пролетами боевой авиации, выложенные в соцсетях, могут существенно помочь противнику. Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для врага.

Реклама:

Дословно: "Пилоты Воздушных сил ежедневно героически выполняют боевые задачи в прифронтовых районах, где есть чрезвычайно высокий риск от вражеских ракет класса "воздух-воздух" и средств ПВО противника.

Любая информация об их местах базирования, маршрутах полетов или маневрах может быть использована врагом для их уничтожения!

Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в частности истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами.

РЕКЛАМА:

Защищаем тех, кто защищает нас! Вместе к победе!".

Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Россия атаковала Украину 214-ю беспилотниками: 195 не долетели до цели
Генштаб: Воздушные силы полностью уничтожили командный пункт россиян в Белгородской области
Россия атаковала Украину 137-ма дронами; 127 не долетели до цели
Последние новости
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
12:21
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
12:21
карта На выходных в Украине местами пройдут дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: