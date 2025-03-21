Не помогайте врагу охотиться на F-16: Воздушные силы обратились к украинцам

Воздушные силы призывают граждан не обнародовать видеозаписи пролета военной авиации, в частности истребителей F-16.

Источник: пресслужба ВС ВСУ в Facebook

Детали: Отмечается, что публикации с пролетами боевой авиации, выложенные в соцсетях, могут существенно помочь противнику. Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для врага.

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Дословно: "Пилоты Воздушных сил ежедневно героически выполняют боевые задачи в прифронтовых районах, где есть чрезвычайно высокий риск от вражеских ракет класса "воздух-воздух" и средств ПВО противника.

Любая информация об их местах базирования, маршрутах полетов или маневрах может быть использована врагом для их уничтожения!

Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в частности истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами.

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Защищаем тех, кто защищает нас! Вместе к победе!".