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Ексміністру оборони Польщі загрожує вʼязниця за розсекречення військових планів

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 21 березня 2025, 20:26
Ексміністру оборони Польщі загрожує вʼязниця за розсекречення військових планів
фото: Getty Images

Колишньому міністру оборони Польщі Маріушу Блащаку оголосили звинувачення у справі про розсекречення планів країни щодо оборони східного кордону. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Деталі: Справа стосується розсекречення Блащаком у вересні 2023 року частини документа плану застосування Збройних сил Польщі "Варта".

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Він використовував його під час кампанії на парламентських виборах, стверджуючи, що політики "Громадянської платформи", які раніше перебували при владі, планували у разі вторгнення "здати півкраїни нападнику".

Польська прокуратура стверджує, що на момент публікації Блащаком частини плану "Варта" інформація в ньому не була належним чином розсекречена. На її вимогу Сейм 6 березня зняв недоторканність із політика, який нині є депутатом від колишньої партії влади "Право і справедливість".

У п'ятницю Блащак з'явився у Відділі військових справ Окружної прокуратури у Варшаві, де йому оголосили звинувачення. Він назвав їх безпідставними, ствердивши, що "мав право, але також і обов'язок розсекретити архівні документи".

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Прокурор у справі Марцін Максян оголосив після допиту Блащака, що йому висунені звинувачення, серед іншого, в перевищенні повноважень, і що йому загрожує тюремне ув'язнення терміном від одного до 10 років.

Нагадаємо, у липні 2024 року Сейм Польщі також підтримав зняття імунітету з Блащака у справі про "публічну образу" через незбиту ракету біля міста Бидгощ.

Ідеться про інцидент кінця квітня 2023 року, коли поблизу міста Замость, приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли рештки неідентифікованого військового об'єкта. Пізніше заявили, що йдеться про російську ракету, яка залетіла в повітряний простір у грудні 2022-го.

Польщав'язницяМіноборони
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