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Экс-министру обороны Польши грозит тюрьма за рассекречивание военных планов

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 21 марта 2025, 20:26
Экс-министру обороны Польши грозит тюрьма за рассекречивание военных планов
фото: Getty Images

Бывшему министру обороны Польши Мариушу Блащаку предъявили обвинение по делу о рассекречивании планов страны касательно обороні восточной границы. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Детали: Дело касается рассекречивания Блащаком в сентябре 2023 года части документа плана применения Вооруженных сил Польши "Варта".

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Он использовал его во время кампании на парламентских выборах, утверждая, что политики "Гражданской платформы", которые ранее находились у власти, планировали в случае вторжения "сдать полстраны нападающему".

Польская прокуратура утверждает, что на момент публикации Блащаком части плана "Варта" информация в нем не была должным образом рассекречена. По ее требованию Сейм 6 марта снял неприкосновенность с политика, который сейчас является депутатом от бывшей партии власти "Право и справедливость".

В пятницу Блащак появился в Отделе военных дел Окружной прокуратуры в Варшаве, где ему объявили обвинения. Он назвал их безосновательными, утвердив, что "имел право, но также и обязанность рассекретить архивные документы".

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Прокурор по делу Марцин Максян объявил после допроса Блащака, что ему предъявлены обвинения, среди прочего, в превышении полномочий, и что ему грозит тюремное заключение сроком от одного до 10 лет.

Напомним, в июле 2024 года Сейм Польши также поддержал снятие иммунитета с Блащака по делу о "публичном оскорблении" из-за несбитой ракеты возле города Быдгощ.

Речь идет об инциденте конца апреля 2023 года, когда вблизи города Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неидентифицированного военного объекта. Позже заявили, что речь идет о российской ракете, которая залетела в воздушное пространство в декабре 2022-го.

ПольшатюрьмаМинобороны
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