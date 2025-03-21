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Прем'єр Британії анонсував зустрічі для планування "миротворчої місії" в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 березня 2025, 23:04
Прем'єр Британії анонсував зустрічі для планування миротворчої місії в Україні
Кір Стармер. Фото - HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував наступні зустрічі учасників так званої "коаліції рішучих" для планування військових аспектів потенційного миротворчого контингенту в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Представники "коаліції охочих", як сказав Стармер, зберуться в штаб-квартирі неподалік Лондона, де напередодні провели попередні переговори на військовому рівні про припинення вогню в Україні.

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Переговори, як зазначається, відбудуться наступного тижня і триватимуть три дні.

Речник британського уряду заявив, що зустріч цього тижня "ще більше підкреслила важливість того, щоб коаліція мала необхідні плани на випадок будь-якої непередбачуваної ситуації".

Стармер також поділився подробицями про нові робочі групи з планування "миротворчої місії" в Україні, що охоплюють сухопутні, морські, повітряні питання та питання відновлення та відбудови.

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Британія разом із Францією очолюють зусилля трьох десятків держав із планування розгортання контингенту, що стежив би за потенційним припиненням вогню в Україні.

Раніше премʼєр Британії відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Володимир Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

Велика Британіядопомога Україні
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