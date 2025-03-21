Премьер Британии анонсировал встречи для планирования "миротворческой миссии" в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал следующие встречи участников так называемой "коалиции решительных" для планирования военных аспектов потенциального миротворческого контингента в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Представители "коалиции желающих", как сказал Стармер, соберутся в штаб-квартире недалеко от Лондона, где накануне провели предварительные переговоры на военном уровне о прекращении огня в Украине.

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Переговоры, как отмечается, состоятся на следующей неделе и продлятся три дня.

Представитель британского правительства заявил, что встреча на этой неделе "еще больше подчеркнула важность того, чтобы коалиция имела необходимые планы на случай любой непредсказуемой ситуации".

Стармер также поделился подробностями о новых рабочих группах по планированию "миротворческой миссии" в Украине, охватывающих сухопутные, морские, воздушные вопросы и вопросы восстановления и реконструкции.

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Великобритания вместе с Францией возглавляют усилия трех десятков государств по планированию развертывания контингента, который следил бы за потенциальным прекращением огня в Украине.

Ранее премьер Британии отметил необходимость обеспечения любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.