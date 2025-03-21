Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Премьер Британии анонсировал встречи для планирования "миротворческой миссии" в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 21 марта 2025, 23:04
Премьер Британии анонсировал встречи для планирования миротворческой миссии в Украине
Кир Стармер. Фото - HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал следующие встречи участников так называемой "коалиции решительных" для планирования военных аспектов потенциального миротворческого контингента в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Представители "коалиции желающих", как сказал Стармер, соберутся в штаб-квартире недалеко от Лондона, где накануне провели предварительные переговоры на военном уровне о прекращении огня в Украине.

Реклама:

Переговоры, как отмечается, состоятся на следующей неделе и продлятся три дня.

Представитель британского правительства заявил, что встреча на этой неделе "еще больше подчеркнула важность того, чтобы коалиция имела необходимые планы на случай любой непредсказуемой ситуации".

Стармер также поделился подробностями о новых рабочих группах по планированию "миротворческой миссии" в Украине, охватывающих сухопутные, морские, воздушные вопросы и вопросы восстановления и реконструкции.

РЕКЛАМА:

Великобритания вместе с Францией возглавляют усилия трех десятков государств по планированию развертывания контингента, который следил бы за потенциальным прекращением огня в Украине.

Ранее премьер Британии отметил необходимость обеспечения любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.

Великобританияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В приложении и на сайте "Укрзализныци" сбой работы: будут работать дополнительные кассы
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Все новости...
Великобритания
На подстанции в Лондоне произошел пожар: 16 тысяч домов без света, закрыли аэропорт
The Telegraph: В Британии обсуждали отправку истребителей в Украину
Разведка Британии оценила потери РФ: 900 тысяч военных с 2022 года
Последние новости
13:24
В приложении и на сайте "Укрзализныци" сбой работы: будут работать дополнительные кассы
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
13:05
АРМА получило 9 миллионов арестованных средств: на что их направят
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
Все новости...
Реклама:
Реклама: