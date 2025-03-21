На Покровському напрямку були інтенсивні бої, 30 за добу – Генштаб

На фронті від початку доби 21 березня відбулось 124 бої, інтенсивно російські війська атакують на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 21 березня

Дослівно: "З початку доби відбулося 124 бойових зіткнення, противник завдав одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 86 КАБ. Крім того, застосував 1038 дронів-камікадзе, здійснив 4895 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.

Двадцять атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки на Лиманському напрямку

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На Сіверському напрямку противник здійснив чотири наступальні дії в районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Ворог здійснив 30 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів – в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак в напрямку Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу. Дотепер точиться два боєзіткнення.

На Гуляйпільському захисники відбили дві атаки противника в районах Новосілки та Привільного.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції наших військ.

На Курському напрямку українські захисники відбивають 5 атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 23 боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони.