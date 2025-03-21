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На Покровском направлении были интенсивные бои, 30 за сутки – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 21 марта 2025, 23:27
На Покровском направлении были интенсивные бои, 30 за сутки – Генштаб
Фото - 121 обр тро

На фронте с начала суток 21 марта состоялось 124 боя, интенсивно российские войска атакуют на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 21 марта

Дословно: "С начала суток произошло 124 боевых столкновения, противник нанес один ракетный и 60 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 86 КАБ. Кроме того, применил 1038 дронов-камикадзе, совершил 4895 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

Шесть атак отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного.

Двадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и Ивановка на Лиманском направлении.

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На Северском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дачного, Дружбы, Дилиевки и Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Враг совершил 30 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов – в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Преображенка, Богдановка, и Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 8 атак в направлении Константинополя, Днепроэнергии и Разлива. До сих пор идет два боестолкновения.

На Гуляйпольском защитники отбили две атаки противника в районах Новоселки и Привольного.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск.

На Курском направлении украинские защитники отражают 5 атак захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 23 боестолкновения. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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