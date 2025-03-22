Німецький суд відмовився визнати Грузію безпечною країною

Берлінський адміністративний суд поставив під сумнів віднесення урядом Німеччини Грузії до категорії безпечних країн походження, яка впливає на процедуру депортації.

Джерело: DPA, передає "Європейська правда"

Деталі: Наприкінці 2023 року Німеччина класифікувала Грузію як безпечну країну походження. Як наслідок, процедури надання притулку громадянам Грузії в Німеччині відбуваються за особливими правилами.

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Статус Грузії як безпечної країни походження поставили під сумнів у межах розгляду справи грузинського подружжя, яке спочатку успішно захистилося від депортації в порядку спрощеного судочинства.

У своїх скаргах подружжя стверджувало, що зазнало репресій через участь в акціях протесту проти ухвалення проросійських законів нинішньою владою Грузії.

Берлінські судді у рішенні послались на прецедент Суду ЄС, який у іншій справі стосовно Молдови постановив, що країна не може бути віднесена до категорії безпечних країн походження, якщо частина її території не є безпечною.

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На думку суду, це стосується і грузинських територій Абхазії та Південної Осетії, окупованих Росією, через нестабільну ситуацію з правами людини.

Тепер, згідно з рішенням Берлінського адміністративного суду, грузинське подружжя може залишатися в Німеччині до вирішення питання про надання їм притулку, уточнила в коментарі DPA прессекретарка суду.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, у 2024 році понад 1600 людей були депортовані з країни до Грузії.

Станом на осінь минулого року депортацій з Німеччини очікували 35 тисяч людей.