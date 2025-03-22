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Немецкий суд отказался признать Грузию безопасной страной

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 00:15
Немецкий суд отказался признать Грузию безопасной страной
Фото: Getty Images

Берлинский административный суд поставил под сомнение отнесение правительством Германии Грузии к категории безопасных стран происхождения, которая влияет на процедуру депортации.

Источник: DPA, передает "Европейская правда"

Детали: В конце 2023 года Германия классифицировала Грузию как безопасную страну происхождения. Как следствие, процедуры предоставления убежища гражданам Грузии в Германии происходят по особым правилам.

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Статус Грузии как безопасной страны происхождения поставили под сомнение в рамках рассмотрения дела грузинских супругов, которые сначала успешно защитились от депортации в порядке упрощенного судопроизводства.

В своих жалобах супруги утверждали, что подверглись репрессиям из-за участия в акциях протеста против принятия пророссийских законов нынешними властями Грузии.

Берлинские судьи в решении сослались на прецедент Суда ЕС, который в другом деле в отношении Молдовы постановил, что страна не может быть отнесена к категории безопасных стран происхождения, если часть ее территории не является безопасной.

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По мнению суда, это касается и грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии, оккупированных Россией, из-за нестабильной ситуации с правами человека.

Теперь, согласно решению Берлинского административного суда, грузинские супруги могут оставаться в Германии до решения вопроса о предоставлении им убежища, уточнила в комментарии DPA пресс-секретарь суда.

По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, в 2024 году более 1600 человек были депортированы из страны в Грузию.

По состоянию на осень прошлого года депортаций из Германии ожидали 35 тысяч человек.

ГерманияГрузия
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