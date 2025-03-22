Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Ексканцлер Німеччини знову не з’явився на допит у справі "Північного потоку-2"

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 22 березня 2025, 00:49
Ексканцлер Німеччини знову не з’явився на допит у справі Північного потоку-2
Герхард Шредер. Фото: Getty Images

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову не з’явився на допит у парламент землі Мекленбург-Передня Померанія у справі щодо будівництва "Північного потоку-2", посилаючись на висновок психолога.

Джерело: Spiegel, передає "Європейська правда"

Деталі: 80-річний ексканцлер ФРН ще у січні не зміг приїхати для свідчень у справі про "Північний потік-2", пославшись тоді на емоційне вигорання та необхідність стаціонарного лікування.

Реклама:

Зараз неможливість свідчити Шредер пояснив висновком психолога.

В експертному висновку йдеться, що тривалий допис ексканцлера неможливий, оскільки він "швидко втомлюється" і йому важко зосередитися протягом тривалого часу.

Голова комітету земельного парламенту у Шверині Себастьян Елерс висловив сподівання, що Шредер як важливий свідок зможе "швидко дати свідчення" після одужання.

РЕКЛАМА:

Слідча комісія парламенту Мекленбургу-Передньої Померанії розслідує діяльність Фонду захисту клімату, пов’язаного з "Північним потоком-2". Вона зокрема має з'ясувати, серед іншого, який вплив мали російські донори на уряд землі під час заснування фонду.

Серед іншого, комісія хоче розслідувати роль Шредера у створенні фонду, а саме – його зустріч із головою земельного уряду Мануелою Швезіг улітку 2020 року, на якій був присутній Маттіас Варніг – довірена особа Путіна.

Документи, які раніше отримала комісія, свідчать, що дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" міг бути виданий з порушеннями.

Північний потік-2Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець
У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти
За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки
Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети
У Франції допускають розгортання миротворців у центрі України вздовж Дніпра – AP
Усі новини...
Північний потік-2
США ввели додаткові санкції проти причетних до будівництва Nord Stream 2 осіб і компаній
Spiegel зробив чергове розслідування про начебто "українців, що підірвали Nord Stream"
Будівництво "Північного потоку-2" в Німеччині дозволили з порушеннями – ЗМІ
Останні новини
02:58
Росіяни атакували "Шахедами" інфраструктуру та нафтогазові об'єкти в Полтаві – Генштаб
02:31
У Європі пообіцяли підтримувати Україну, але розходяться у питанні про введення військ – NYT
01:30
оновленоАрмія РФ атакувала Полтаву безпілотниками: є перебої з електрикою
00:44
мапаОкупанти просунулись на Донеччині біля Катеринівки – Deep State
00:16
Премʼєр Канади: США більше не є надійним партнером
23:57
Генштаб: На фронті відбулось 195 бойових зіткнень, інтенсивно – на Покровському напрямку
23:47
Путін пропонує запровадити в Україні "тимчасове управління під егідою ООН" задля виборів
23:43
День театру щодня 7 років поспіль. Чим особливий незалежний харківський театр "Нафта"
23:24
Новини економіки 27 березня: УЗ відновила онлайн-продаж квитків, новий проєкт угоди зі США
22:49
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: