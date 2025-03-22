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Экс-канцлер Германии снова не явился на допрос по делу "Северного потока-2"

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 00:49
Экс-канцлер Германии снова не явился на допрос по делу Северного потока-2
Герхард Шредер. Фото: Getty Images

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова не явился на допрос в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания по делу о строительстве "Северного потока-2", ссылаясь на заключение психолога.

Источник: Spiegel, передает "Европейская правда"

Детали: 80-летний экс-канцлер ФРГ еще в январе не смог приехать для дачи показаний по делу о "Северном потоке-2", сославшись тогда на эмоциональное выгорание и необходимость стационарного лечения.

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Сейчас невозможность свидетельствовать Шредер объяснил заключением психолога.

В экспертном заключении говорится, что длительное сообщение экс-канцлера невозможно, поскольку он "быстро устает" и ему трудно сосредоточиться в течение длительного времени.

Председатель комитета земельного парламента в Шверине Себастьян Элерс выразил надежду, что Шредер как важный свидетель сможет "быстро дать показания" после выздоровления.

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Следственная комиссия парламента Мекленбурга-Передней Померании расследует деятельность Фонда защиты климата, связанного с "Северным потоком-2". Она, в частности, должна выяснить, среди прочего, какое влияние имели российские доноры на правительство земли во время основания фонда.

Среди прочего, комиссия хочет расследовать роль Шредера в создании фонда, а именно – его встречу с главой земельного правительства Мануэлой Швезиг летом 2020 года, на которой присутствовал Маттиас Варниг – доверенное лицо Путина.

Документы, которые ранее получила комиссия, свидетельствуют, что разрешение на строительство "Северного потока-2" могло быть выдано с нарушениями.

Северный поток-2Германия
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