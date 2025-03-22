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Адміністрація Трампа скасовує правовий статус для 530 тисяч мігрантів

Іван Д'яконовСубота, 22 березня 2025, 03:20
Адміністрація Трампа скасовує правовий статус для 530 тисяч мігрантів
Ілюстративне фото: Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може зробити багатьох з них вразливими до депортації.

Джерело: Reuters, BBC 

Деталі: Згідно з повідомленням федерального уряду, тимчасовий статус мігрантів буде скасований 24 квітня.

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У 2022 році адміністрація президента Джо Байдена запустила програму CHNV з легалізації мігрантів. Тим з них, у кого були американські спонсори, а також найближчим родичам мігрантів, дозволялося прибути в США і залишатися там протягом двох років за тимчасовим імміграційним статусом, що дає дозвіл на в'їзд і тимчасове проживання.

Адміністрація Байдена стверджувала, що це допоможе припинити нелегальний перетин кордону на південному кордоні США.

Позбавлення правового статусу мігрантів з цих країн потенційно може зіштовхнути їх з процедурою прискореної депортації.

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Водночас Reuters зазначає, що невідомо, скільки з цих 530 тисяч осіб змогли отримати інший правовий статус, який дозволив би їм залишитися у США на законних підставах.

Передісторія: 

  • 6 березня агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією. 
  • Також повідомлялося про позбавлення правового статусу 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, а також 70 тисяч афганців, які рятуються від влади "Талібану" в Афганістані.
  • Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала фейком цю інформацію. Вона сказала, що журналісти "не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять", і що жодного рішення стосовно цього питання наразі не прийнято.
  • Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо назвав російсько-українську війну "проксі-війною між ядерними державами", що "зайшла у глухий кут", і яка має припинитись.

СШАміграція
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