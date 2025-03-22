Адміністрація Трампа скасовує правовий статус для 530 тисяч мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може зробити багатьох з них вразливими до депортації.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Згідно з повідомленням федерального уряду, тимчасовий статус мігрантів буде скасований 24 квітня.

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У 2022 році адміністрація президента Джо Байдена запустила програму CHNV з легалізації мігрантів. Тим з них, у кого були американські спонсори, а також найближчим родичам мігрантів, дозволялося прибути в США і залишатися там протягом двох років за тимчасовим імміграційним статусом, що дає дозвіл на в'їзд і тимчасове проживання.

Адміністрація Байдена стверджувала, що це допоможе припинити нелегальний перетин кордону на південному кордоні США.

Позбавлення правового статусу мігрантів з цих країн потенційно може зіштовхнути їх з процедурою прискореної депортації.

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Водночас Reuters зазначає, що невідомо, скільки з цих 530 тисяч осіб змогли отримати інший правовий статус, який дозволив би їм залишитися у США на законних підставах.

Передісторія: