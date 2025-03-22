Адміністрація Трампа скасовує правовий статус для 530 тисяч мігрантів
Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може зробити багатьох з них вразливими до депортації.
Деталі: Згідно з повідомленням федерального уряду, тимчасовий статус мігрантів буде скасований 24 квітня.
У 2022 році адміністрація президента Джо Байдена запустила програму CHNV з легалізації мігрантів. Тим з них, у кого були американські спонсори, а також найближчим родичам мігрантів, дозволялося прибути в США і залишатися там протягом двох років за тимчасовим імміграційним статусом, що дає дозвіл на в'їзд і тимчасове проживання.
Адміністрація Байдена стверджувала, що це допоможе припинити нелегальний перетин кордону на південному кордоні США.
Позбавлення правового статусу мігрантів з цих країн потенційно може зіштовхнути їх з процедурою прискореної депортації.
Водночас Reuters зазначає, що невідомо, скільки з цих 530 тисяч осіб змогли отримати інший правовий статус, який дозволив би їм залишитися у США на законних підставах.
Передісторія:
- 6 березня агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією.
- Також повідомлялося про позбавлення правового статусу 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, а також 70 тисяч афганців, які рятуються від влади "Талібану" в Афганістані.
- Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала фейком цю інформацію. Вона сказала, що журналісти "не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять", і що жодного рішення стосовно цього питання наразі не прийнято.
- Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо назвав російсько-українську війну "проксі-війною між ядерними державами", що "зайшла у глухий кут", і яка має припинитись.