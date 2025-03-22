Администрация Трампа отменяет правовой статус для 530 тысяч мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить временный правовой статус для 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, что может сделать многих из них уязвимыми к депортации.
Детали: Согласно сообщению Федерального правительства, временный статус мигрантов будет отменен 24 апреля.
В 2022 году администрация президента Джо Байдена запустила программу CHNV по легализации мигрантов. Тем из них, у кого были американские спонсоры, а также ближайшим родственникам мигрантов, разрешалось прибыть в США и оставаться там в течение двух лет по временному иммиграционному статусу, дающему разрешение на въезд и временное проживание.
Администрация Байдена утверждала, что это поможет пресечь нелегальное пересечение границы на южной границе США.
Лишение правового статуса мигрантов из этих стран потенциально может столкнуть их с процедурой ускоренной депортации.
В то же время Reuters отмечает, что неизвестно, сколько из этих 530 тысяч человек смогли получить другой правовой статус, который позволил бы им остаться в США на законных основаниях.
Предыстория:
- 6 марта агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, бежавших от войны с Россией.
- Также сообщалось о лишении правового статуса 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, а также 70 тысяч афганцев, спасающихся от власти "Талибана" в Афганистане.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком эту информацию. Она сказала, что журналисты "не имеют никакого представления о том, о чем они говорят", и что никакого решения по этому вопросу пока не принято.
- Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио назвал российско-украинскую войну "прокси-войной между ядерными державами", которая "зашла в тупик", и которая должна прекратиться.