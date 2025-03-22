Администрация Трампа отменяет правовой статус для 530 тысяч мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить временный правовой статус для 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, что может сделать многих из них уязвимыми к депортации.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Согласно сообщению Федерального правительства, временный статус мигрантов будет отменен 24 апреля.

Реклама:

В 2022 году администрация президента Джо Байдена запустила программу CHNV по легализации мигрантов. Тем из них, у кого были американские спонсоры, а также ближайшим родственникам мигрантов, разрешалось прибыть в США и оставаться там в течение двух лет по временному иммиграционному статусу, дающему разрешение на въезд и временное проживание.

Администрация Байдена утверждала, что это поможет пресечь нелегальное пересечение границы на южной границе США.

Лишение правового статуса мигрантов из этих стран потенциально может столкнуть их с процедурой ускоренной депортации.

РЕКЛАМА:

В то же время Reuters отмечает, что неизвестно, сколько из этих 530 тысяч человек смогли получить другой правовой статус, который позволил бы им остаться в США на законных основаниях.

Предыстория: