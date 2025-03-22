Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Администрация Трампа отменяет правовой статус для 530 тысяч мигрантов

Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 03:20
Администрация Трампа отменяет правовой статус для 530 тысяч мигрантов
Иллюстративное фото: Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить временный правовой статус для 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, что может сделать многих из них уязвимыми к депортации.

Источник: Reuters, BBC 

Детали: Согласно сообщению Федерального правительства, временный статус мигрантов будет отменен 24 апреля.

Реклама:

В 2022 году администрация президента Джо Байдена запустила программу CHNV по легализации мигрантов. Тем из них, у кого были американские спонсоры, а также ближайшим родственникам мигрантов, разрешалось прибыть в США и оставаться там в течение двух лет по временному иммиграционному статусу, дающему разрешение на въезд и временное проживание.

Администрация Байдена утверждала, что это поможет пресечь нелегальное пересечение границы на южной границе США.

Лишение правового статуса мигрантов из этих стран потенциально может столкнуть их с процедурой ускоренной депортации.

РЕКЛАМА:

В то же время Reuters отмечает, что неизвестно, сколько из этих 530 тысяч человек смогли получить другой правовой статус, который позволил бы им остаться в США на законных основаниях.

Предыстория: 

  • 6 марта агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, бежавших от войны с Россией. 
  • Также сообщалось о лишении правового статуса 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, а также 70 тысяч афганцев, спасающихся от власти "Талибана" в Афганистане.
  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком эту информацию. Она сказала, что журналисты "не имеют никакого представления о том, о чем они говорят", и что никакого решения по этому вопросу пока не принято.
  • Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио назвал российско-украинскую войну "прокси-войной между ядерными державами", которая "зашла в тупик", и которая должна прекратиться.

СШАмиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В приложении и на сайте "Укрзализныци" сбой работы: будут работать дополнительные кассы
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Все новости...
США
Уиткофф: Конечная цель текущих переговоров – 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ
МИД: Украина и США продолжают работать над соглашением о недрах
В США заявили, что "без проблем" возьмут на себя управление украинскими АЭС
Последние новости
13:24
В приложении и на сайте "Укрзализныци" сбой работы: будут работать дополнительные кассы
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
13:05
АРМА получило 9 миллионов арестованных средств: на что их направят
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
Все новости...
Реклама:
Реклама: