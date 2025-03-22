Кремль намагається зірвати мирні переговори та розсварити між собою Україну та США – ISW

Російська влада активізувала інформаційні атаки, намагаючись підірвати можливість мирних переговорів з Україною. За даними аналітиків, Кремль цілеспрямовано поширює наративи, які мають розсварити Київ і Вашингтон, дискредитувати Україну та виправдати продовження війни.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни ISW наголошують, що Кремль посилює інформаційні кампанії, звинувачуючи Україну у воєнних злочинах, атаках на російську інфраструктуру та порушенні домовленостей із Заходом. Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США мають пояснити, як вони "керуватимуть" Україною після нібито українських ударів по російських енергетичних об’єктах.

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Також речник Кремля Дмитро Пєсков використав вибух на газорозподільній станції в Суджі Курської області Росії для дискредитації Києва, заявивши, що заперечення Україною своєї причетності "показує, наскільки їй можна довіряти".

Крім того, російська влада намагається створити враження, що Київ свідомо порушує західні обмеження, зокрема щодо мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі РФ. ISW підкреслює, що таким чином Москва намагається посіяти сумніви в надійності України серед західних союзників та підірвати їхню довіру.

21 березня Слідчий комітет РФ оприлюднив дані про кримінальні справи проти українських військових, звинувативши їх у нападах на Курську атомну електростанцію та мирних жителів. Аналітики ISW вважають, що ці дії є частиною ширшої стратегії Кремля – створити враження, що Україна загрожує стабільності у регіоні та змусити США переглянути свою підтримку Києва.

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Дослівно: "Кремль готується активізувати наративи зі звинуваченням українських військ у воєнних злочинах в Курській області. Це потрібно для дискредитації українських військових, підриву підтримки України з боку Заходу, а також зриву або затягування переговорів щодо пропозицій про тимчасове припинення вогню".

Деталі: В ISW зазначили, що впродовж усієї повномасштабної війни, Кремль послідовно просував зазначені наративи, намагаючись відволікти увагу від дій Росії.

Аналітики нагадали, що російські війська скоїли численні воєнні злочини на полі бою та на тимчасово окупованих територіях України, мілітаризували і поставили під загрозу катастрофи Запорізьку АЕС. У звіті також нагадали, що 14 лютого російський безпілотник "Шахед" пошкодив укриття над зруйнованим четвертим реактором Чорнобильської АЕС.

Дослівно: "Кремль може спробувати використати свої наративи, які неправдиво зображують Україну як країну, що нерозважливо ставить під загрозу російські АЕС і є небезпечним оператором ЗАЕС, щоб зірвати американсько-українські двосторонні переговори. Це особливо ймовірно, враховуючи нещодавні офіційні заяви США та України про можливу участь США в українській енергетичній інфраструктурі, зокрема на окупованій Росією Запорізькій АЕС".

Ключові висновки ISW за 21 березня: