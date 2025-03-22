Кремль пытается сорвать мирные переговоры и рассорить между собой Украину и США – ISW

Российские власти активизировали информационные атаки, пытаясь подорвать возможность мирных переговоров с Украиной. По данным аналитиков, Кремль целенаправленно распространяет нарративы, которые должны рассорить Киев и Вашингтон, дискредитировать Украину и оправдать продолжение войны.

Источник: ISW

Детали: Аналитики Института изучения войны ISW отмечают, что Кремль усиливает информационные кампании, обвиняя Украину в военных преступлениях, атаках на российскую инфраструктуру и нарушении договоренностей с Западом. В частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что США должны объяснить, как они будут "управлять" Украиной после якобы украинских ударов по российским энергетическим объектам.

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Также спикер Кремля Дмитрий Песков использовал взрыв на газораспределительной станции в Судже Курской области России для дискредитации Киева, заявив, что отрицание Украиной своей причастности "показывает, насколько ей можно доверять".

Кроме того, российские власти пытаются создать впечатление, что Киев сознательно нарушает западные ограничения, в частности относительно моратория на удары по энергетической инфраструктуре РФ. ISW подчеркивает, что таким образом Москва пытается посеять сомнения в надежности Украины среди западных союзников и подорвать их доверие.

21 марта Следственный комитет РФ обнародовал данные об уголовных делах против украинских военных, обвинив их в нападениях на Курскую атомную электростанцию и мирных жителей. Аналитики ISW считают, что эти действия являются частью более широкой стратегии Кремля – создать впечатление, что Украина угрожает стабильности в регионе и заставить США пересмотреть свою поддержку Киева.

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Дословно: "Кремль готовится активизировать нарративы с обвинением украинских войск в военных преступлениях в Курской области. Это нужно для дискредитации украинских военных, подрыва поддержки Украины со стороны Запада, а также срыва или затягивания переговоров по предложениям о временном прекращении огня".

Детали: В ISW отметили, что на протяжении всей полномасштабной войны, Кремль последовательно продвигал указанные нарративы, пытаясь отвлечь внимание от действий России.

Аналитики напомнили, что российские войска совершили многочисленные военные преступления на поле боя и на временно оккупированных территориях Украины, милитаризировали и поставили под угрозу катастрофы Запорожскую АЭС. В отчете также напомнили, что 14 февраля российский беспилотник "Шахед" повредил укрытие над разрушенным четвертым реактором Чернобыльской АЭС.

Дословно: "Кремль может попытаться использовать свои нарративы, которые ложно изображают Украину как страну, которая безрассудно ставит под угрозу российские АЭС и является опасным оператором ЗАЭС, чтобы сорвать американо-украинские двусторонние переговоры. Это особенно вероятно, учитывая недавние официальные заявления США и Украины о возможном участии США в украинской энергетической инфраструктуре, в частности на оккупированной Россией Запорожской АЭС".

Ключевые выводы ISW за 21 марта: