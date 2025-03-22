З квітня запрацює новий КПП на кордоні з Угорщиною

Новий пункт пропуску "Палладь – Нодьгодош" на українсько-угорському кордоні розпочне роботу на початку квітня.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Віктор Микита у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Микита розповів, що на початку квітня розпочне роботу новий КПП "Велика Паладь – Нодьгодош" на Закарпатті.

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"Це перший новий ПП, відкритий за останні декілька десятків років. Проєкт є важливим елементом регіонального розвитку з погляду прикордонного руху і транскордонних зв’язків між українським регіоном та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині", – повідомив він.

Новий пункт пропуску дасть змогу перетинати кордон легковим транспортним засобам вагою до 3,5 тонн.

За його словами, тут вже провели монтаж митної і прикордонної інфраструктури модульного типу для роботи персоналу на українській та угорській стороні. Водночас завершено роботи з розширення майданчика й ділянки дороги в межах нового ПП та облаштовано напрямки руху транспорту.

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"Цей проєкт очікували тисячі закарпатців. Реальними ефективними рішеннями ми обʼєднуємо людей, родини, угорців та українців з обох боків кордону. Це важливий елемент нашої європейської інтеграції", – додав Микита.

У січні компанія "Автомагістраль-Південь" завершила модернізацію автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Польщею.