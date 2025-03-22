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С апреля заработает новый КПП на границе с Венгрией

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 22 марта 2025, 09:44
С апреля заработает новый КПП на границе с Венгрией
google maps, скриншот

Новый пункт пропуска "Палладь – Нодьгодош" на украинско-венгерской границе начнет работу в начале апреля.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Микита рассказал, что в начале апреля начнет работу новый КПП "Большая Паладь – Нодьгодош" на Закарпатье.

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"Это первый новый ПП, открытый за последние несколько десятков лет. Проект является важным элементом регионального развития с точки зрения пограничного движения и трансграничных связей между украинским регионом и областью Саболч-Сатмар-Берег в Венгрии", – сообщил он.

Новый пункт пропуска позволит пересекать границу легковым транспортным средствам весом до 3,5 тонн.

По его словам, здесь уже провели монтаж таможенной и пограничной инфраструктуры модульного типа для работы персонала на украинской и венгерской стороне. В то же время завершены работы по расширению площадки и участка дороги в пределах нового ПП и обустроены направления движения транспорта.

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"Этот проект ожидали тысячи закарпатцев. Реальными эффективными решениями мы объединяем людей, семьи, венгров и украинцев по обе стороны границы. Это важный элемент нашей европейской интеграции", – добавил Микита.

В январе компания "Автомагистраль-Юг" завершила модернизацию автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное" на границе с Польшей.

ВенгрияграницаПограничная служба
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