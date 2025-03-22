FT: Європа працює над планом заміни США в НАТО

Найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США.

Джерело: Financial Times із посиланням на слова чотирьох проінформованих європейських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Газета пише, що мова йде і про пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо передачі цих обов’язків європейським державам упродовж наступних п’яти-десяти років.

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Обговорення є спробою уникнути хаосу в разі одностороннього виходу США з НАТО, що стало предметом побоювань через неодноразові погрози Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу, який захищав Європу майже вісім десятиліть, зазначила газета.

За словами чотирьох співрозмовників, Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи є серед держав, які беруть участь у цих неформальних, але структурованих обговореннях.

Їхня мета – розробити план передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям і представити його США перед щорічним самітом лідерів НАТО в Гаазі в червні.

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Зазначається, що пропозиція включатиме тверді зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат і нарощування військового потенціалу з метою переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень, що дозволило б США більше зосередитися на Азії.

Окрім свого ядерного стримування, яке забезпечує захист Європи за участі кількох європейських військово-повітряних сил, що мають на озброєнні американську ядерну зброю, США надають військові можливості, яких не мають континентальні союзники, керують авіаційними, морськими та військовими базами та утримують 80 тисяч військовослужбовців у Європі.

За оцінками посадовців, для досягнення рівня, який дозволить замінити більшість військових можливостей США (за винятком ядерного стримування), знадобиться від п’яти до 10 років посилених витрат.

"Збільшення витрат – це єдина можлива стратегія: розподіл тягаря та зменшення залежності від США. Ми розпочали ці переговори, але завдання настільки масштабне, що багато хто відчуває себе перевантаженим", – сказав один із посадовців.

Попри те, що американські дипломати запевняють своїх європейських колег, що Трамп залишається відданим членству в НАТО та його п’ятій статті про колективну оборону, у багатьох європейських столицях побоюються, що Білий дім може швидко скоротити розміщення військ чи техніки або зменшити участь у спільних завданнях НАТО.

"Вам потрібно домовитися з американцями, і неясно, чи захочуть вони це зробити. Чи можете ви взагалі довіряти їм, що вони його дотримаються?", – зазначив ще один із посадовців.

Співрозмовники вказали також на постійні і регулярні дискусії, які ведуть Франція і Британія щодо створення "коаліції рішучих" як на індикатор напрямку руху.

На запитання, що означає європейська опора в НАТО і чи можлива вона, один із посадовців відповів: "Ми бачимо, як це відбувається. Ми бачимо це прямо зараз: Велика Британія і Франція беруть на себе ініціативу [щодо сил запевнення для України] без участі американців".

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.

Крім того, вищі військові офіцери з так званої "коаліції рішучих" у четвер, 15 березня, зустрілись у військовому штабі Британії на околиці Лондона, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.