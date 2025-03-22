FT: Европа работает над планом замены США в НАТО

Крупнейшие военные государства Европы разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону континента вместо США.

Источник: Financial Times со ссылкой на слова четырех проинформированных европейских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Газета пишет, что речь идет и о предложении администрации президента США Дональда Трампа о передаче этих обязанностей европейским государствам в течение следующих пяти-десяти лет.

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Обсуждение является попыткой избежать хаоса в случае одностороннего выхода США из НАТО, что стало предметом опасений из-за неоднократных угроз Трампа ослабить или выйти из трансатлантического альянса, который защищал Европу почти восемь десятилетий, отметила газета.

По словам четырех собеседников, Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы являются среди государств, участвующих в этих неформальных, но структурированных обсуждениях.

Их цель – разработать план передачи финансового и военного бремени европейским столицам и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне.

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Отмечается, что предложение будет включать твердые обязательства по увеличению европейских оборонных расходов и наращиванию военного потенциала с целью убедить Трампа согласиться на постепенную передачу полномочий, что позволило бы США больше сосредоточиться на Азии.

Кроме своего ядерного сдерживания, которое обеспечивает защиту Европы с участием нескольких европейских военно-воздушных сил, имеющих на вооружении американское ядерное оружие, США предоставляют военные возможности, которых не имеют континентальные союзники, управляют авиационными, морскими и военными базами и содержат 80 тысяч военнослужащих в Европе.

По оценкам чиновников, для достижения уровня, который позволит заменить большинство военных возможностей США (за исключением ядерного сдерживания), понадобится от пяти до 10 лет усиленных расходов.

"Увеличение расходов – это единственная возможная стратегия: распределение бремени и уменьшение зависимости от США. Мы начали эти переговоры, но задача настолько масштабная, что многие чувствуют себя перегруженными", – сказал один из чиновников.

Несмотря на то, что американские дипломаты уверяют своих европейских коллег, что Трамп остается преданным членству в НАТО и его пятой статье о коллективной обороне, во многих европейских столицах опасаются, что Белый дом может быстро сократить размещение войск или техники или уменьшить участие в совместных задачах НАТО.

"Вам нужно договориться с американцами, и неясно, захотят ли они это сделать. Можете ли вы вообще доверять им, что они его придерживаются?", – отметил еще один из чиновников.

Собеседники указали также на постоянные и регулярные дискуссии, которые ведут Франция и Великобритания по созданию "коалиции решительных" как на индикатор направления движения.

На вопрос, что означает европейская опора в НАТО и возможна ли она, один из чиновников ответил: "Мы видим, как это происходит. Мы видим это прямо сейчас: Великобритания и Франция берут на себя инициативу [по силам заверения для Украины] без участия американцев".

Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на следующей неделе будет в Париже для проведения встреч.

Кроме того, высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" в четверг, 15 марта, встретились в военном штабе Британии на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.