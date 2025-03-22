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Розвідка Британії: Новий указ Путіна – це примусова русифікація українців

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 22 березня 2025, 14:30
Розвідка Британії: Новий указ Путіна – це примусова русифікація українців
путін, фото: РИА Новости

Розвідка Британії проаналізувала указ очільника Кремля Володимира Путіна, за яким "громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися".

Джерело: британське Міноборони в X, "Європейська правда"

Деталі: Розвідники Британії зазначили, що 20 березня 2025 року Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України, які проживають в Росії або на окупованій Росією українській території, "врегулювати свій правовий статус до 10 вересня 2025 року або залишити цю територію". 

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Британці стверджують, що указ Путіна "майже напевно має на меті примусовий виїзд з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство". 

"Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", – зазначили в аналізі.

У цьому контексті варто звернути увагу на те, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф у нещодавньому інтерв’ю фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.

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А нещодавно радник президента США з національної безпеки Майкл Волц припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки".

Росіяруський мирукраїнціокупація
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