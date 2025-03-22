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Разведка Британии: Новый указ Путина - это принудительная русификация украинцев

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 22 марта 2025, 14:30
Разведка Британии: Новый указ Путина - это принудительная русификация украинцев
путин, фото: РИА Новости

Разведка Великобритании проанализировала указ главы Кремля Владимира Путина, по которому "граждане Украины, которые незаконно находятся в России, обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться".

Источник: британское Минобороны в X, "Европейская правда"

Детали: Разведчики Британии отметили, что 20 марта 2025 года Путин подписал указ, который обязал граждан Украины, проживающих в России или на оккупированной Россией украинской территории, "урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть эту территорию".

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Британцы утверждают, что указ Путина "почти

В этом контексте стоит обратить внимание на то, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в недавнем интервью фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

А недавно советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".

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наверняка имеет целью принудительный выезд с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство".

"Путин и российское высшее руководство продолжают преследовать политику русификации на незаконно оккупированной украинской территории, что является частью длительных усилий, направленных на уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности", – отметили в анализе.

Росcиярусский мирукраинцыоккупация
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