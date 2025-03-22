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Нідерланди внесуть 65 млн євро на підтримку енергетики України

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 22 березня 2025, 15:50
Нідерланди внесуть 65 млн євро на підтримку енергетики України
ФОТО: GETTY IMAGES

Нідерландів ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.

Джерело: пресслужба українського Міненерго, "Європейська правда"

Деталі: Заступник міністр енергетики Роман Андарак на зустрічі зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен подякував за це рішення.

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"Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби", – сказав заступник міністра.

Представниця Нідерландів своєю чергою наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки України.

Також на зустрічі йшлося про потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні, зокрема для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

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Нагадаємо, 14 березня уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро.

Перед тим Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України ще понад 2 мільйони євро.

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