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Нидерланды внесут 65 млн евро на поддержку энергетики Украины

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 22 марта 2025, 15:50
Нидерланды внесут 65 млн евро на поддержку энергетики Украины
ФОТО: GETTY IMAGES

Нидерландов приняли решение о внесении в Фонд поддержки энергетики Украины 65 миллионов евро.

Источник: пресс-служба украинского Минэнерго, "Европейская правда"

Детали: Заместитель министр энергетики Роман Андарак на встрече со специальным представителем правительства Нидерландов Эрикой Шолтен поблагодарил за это решение.

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"Это значительная поддержка для нас, и она станет важным вкладом в проведение ремонтной кампании, которая уже идет в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Благодаря этим средствам мы сможем частично покрыть неотложные нужды", – сказал заместитель министра.

Представительница Нидерландов в свою очередь подчеркнула, что энергетика будет оставаться одним из основных приоритетов для ее страны в предоставлении дальнейшей поддержки Украины.

Также на встрече речь шла о потребностях украинского топливно-энергетического сектора в оборудовании, в частности для газодобывающей отрасли, которая в последнее время подвергается регулярным российским атакам. Стороны договорились подробнее изучить возможности сотрудничества в этом направлении.

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Напомним, 14 марта правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительных 33,4 млн евро.

Перед тем Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины еще более 2 миллионов евро.

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