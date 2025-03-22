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В Україні в неділю дощі й пориви вітру, вночі можливий невеликий мороз

Катерина ТищенкоСубота, 22 березня 2025, 17:00
В Україні в неділю дощі й пориви вітру, вночі можливий невеликий мороз
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 23 березня на заході України, у Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі, у низці областей пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями.

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Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних Житомирській та Вінницькій областях дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 1-6° тепла; вдень 9-14° тепла, в Карпатах 5-10° тепла.

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У Києві та області без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла; в Києві вночі 1-3° тепла, вдень 11-13° тепла.

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