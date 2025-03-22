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В Украине в воскресенье дожди и порывы ветра, ночью возможен небольшой мороз

Катерина ТищенкоСуббота, 22 марта 2025, 17:00
В Украине в воскресенье дожди и порывы ветра, ночью возможен небольшой мороз
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье 23 марта на западе Украины, в Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди, в ряде областей порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В Украине облачно с прояснениями.

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Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных Житомирской и Винницкой областях дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 1-6° тепла; днем 9-14° тепла, в Карпатах 5-10° тепла.

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В Киеве и области без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 9-14° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 11-13° тепла.

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