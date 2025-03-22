CNN: У США на вимогу Трампа намагаються розробити "Золотий купол" для захисту від ракет

За даними CNN, американські військові на вимогу президента Дональда Трампа намагаються розробити систему оборони "Золотий купол", яка змогла б захистити всю територію країни від далекобійних ракетних ударів.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: За даними кількох джерел видання, Білий дім заявив розробникам, що не шкодуватиме грошей для виконання цього завдання, яке є одним із головних пріоритетів Трампа для Пентагону.

Реклама:

Зазначається, що "Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа зробити ребрендинг розпливчастих планів розробки системи протиракетної оборони на кшталт ізраїльського "Залізного купола".

Як повідомляють джерела, в той час, коли Пентагон прагне скоротити бюджет, адміністрація Трампа наказала військовим чиновникам забезпечити відображення майбутнього фінансування "Золотого купола" в нових бюджетних оцінках на 2026-2030 роки – проте сама система залишається невизначеною, окрім назви.

"Наразі "Золотий купол" – це лише ідея", – сказало джерело, знайоме з внутрішніми дискусіями щодо проєкту, додавши, що, можливо, існують технології, які, у разі розширення, можуть бути застосовані до нього, але наразі дискусії є суто концептуальними.

РЕКЛАМА:

Це робить прогнозування майбутніх витрат майже неможливим, додало джерело, хоча будівництво та обслуговування, ймовірно, коштуватиме мільярди доларів.

Трамп неодноразово наполягав на тому, що США потрібна програма протиракетної оборони, подібна до ізраїльського "Залізного купола", але ці системи на порядки відрізняються один від одного.

Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" вибірково захищає населені пункти від загроз ближнього радіусу дії в країні розміром з Нью-Джерсі, тоді як Трамп хоче систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всі Сполучені Штати від сучасних балістичних і гіперзвукових ракет, йдеться в публікації.

"Ізраїль крихітний. Отже, накрити Ізраїль такими речами, як радари і комбінація мобільних і стаціонарних перехоплювачів, на 100% можливо. Як ви збираєтеся зробити це в Сполучених Штатах? Ви не можете зробити це лише на кордонах і узбережжі, тому що міжконтинентальні балістичні ракети можуть знову увійти в атмосферу над Канзасом", – сказало джерело, знайоме з поточними внутрішніми дискусіями про проєкт "Золотий купол".

Тим не менш, Трамп видав указ протягом першого тижня свого перебування на посаді, в якому зобов'язав міністра оборони Піта Гегсета представити план розробки і впровадження щита протиракетної оборони наступного покоління до 28 березня. І високопоставлений представник Пентагону на початку цього тижня наполягав на тому, що робота вже ведеться.

Водночас посадовці Пентагону переробляють бюджетні пропозиції Міністерства оборони на 2026 рік відповідно до пріоритетів Гегсета, які були викладені в меморандумі, представленому вищому керівництву минулого тижня, і представляють собою серйозний перегляд стратегічних цілей збройних сил, згідно з копією, отриманою CNN.

Меморандум конкретно наказує керівництву Пентагону зосередитися на зміцненні протиракетної оборони США за допомогою "Золотого купола" Трампа.

Як пише CNN, залишається незрозумілим, скільки грошей Пентагон запросить на "Золотий купол" Трампа у своєму бюджетному проєкті, і як чиновники визначатимуть обсяг необхідного фінансування.