CNN: В США по требованию Трампа пытаются разработать "Золотой купол" для защиты от ракет

По данным CNN, американские военные по требованию президента Дональда Трампа пытаются разработать систему обороны "Золотой купол", которая смогла бы защитить всю территорию страны от дальнобойных ракетных ударов.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По данным нескольких источников издания, Белый дом заявил разработчикам, что не будет жалеть денег для выполнения этой задачи, которая является одним из главных приоритетов Трампа для Пентагона.

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Отмечается, что "Золотой купол" – это попытка администрации Трампа сделать ребрендинг расплывчатых планов разработки системы противоракетной обороны вроде израильского "Железного купола".

Как сообщают источники, в то время, когда Пентагон стремится сократить бюджет, администрация Трампа приказала военным чиновникам обеспечить отражение будущего финансирования "Золотого купола" в новых бюджетных оценках на 2026-2030 годы – однако сама система остается неопределенной, кроме названия.

"Сейчас "Золотой купол" – это только идея", – сказал источник, знакомый с внутренними дискуссиями по проекту, добавив, что, возможно, существуют технологии, которые, в случае расширения, могут быть применены к нему, но пока дискуссии являются чисто концептуальными.

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Это делает прогнозирование будущих расходов почти невозможным, добавил источник, хотя строительство и обслуживание, вероятно, будет стоить миллиарды долларов.

Трамп неоднократно настаивал на том, что США нужна программа противоракетной обороны, подобная израильскому "Железному куполу", но эти системы на порядки отличаются друг от друга.

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" выборочно защищает населенные пункты от угроз ближнего радиуса действия в стране размером с Нью-Джерси, тогда как Трамп хочет систему противоракетной обороны космического базирования, способную защитить все Соединенные Штаты от современных баллистических и гиперзвуковых ракет, говорится в публикации.

"Израиль крошечный. Следовательно, накрыть Израиль такими вещами, как радары и комбинация мобильных и стационарных перехватчиков, на 100% возможно. Как вы собираетесь сделать это в Соединенных Штатах? Вы не можете сделать это только на границах и побережье, потому что межконтинентальные баллистические ракеты могут снова войти в атмосферу над Канзасом", – сказал источник, знакомый с текущими внутренними дискуссиями о проекте "Золотой купол".

Тем не менее, Трамп издал указ в течение первой недели своего пребывания в должности, в котором обязал министра обороны Пита Хегсета представить план разработки и внедрения щита противоракетной обороны следующего поколения до 28 марта. И высокопоставленный представитель Пентагона в начале этой недели настаивал на том, что работа уже ведется.

В то же время чиновники Пентагона перерабатывают бюджетные предложения Министерства обороны на 2026 год в соответствии с приоритетами Хегсета, которые были изложены в меморандуме, представленном высшему руководству на прошлой неделе, и представляют собой серьезный пересмотр стратегических целей вооруженных сил, согласно копии, полученной CNN.

Меморандум конкретно предписывает руководству Пентагона сосредоточиться на укреплении противоракетной обороны США с помощью "Золотого купола" Трампа.

Как пишет CNN, остается неясным, сколько денег Пентагон запросит на "Золотой купол" Трампа в своем бюджетном проекте, и как чиновники будут определять объем необходимого финансирования.