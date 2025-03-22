У Києві впав ворожий БпЛА
Субота, 22 березня 2025, 21:44
У Києві в суботу ввечері протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Джерело: начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 20:38 Ткаченко повідомив про загрозу ворожих БпЛА.
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О 21:15 він написав, що ППО працює по ворожих цілях.
Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА у низці областей.
Оновлено: О 21:43 Ткаченко написав, що в Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо – без руйнувань та постраждалих.