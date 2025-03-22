У Києві впав ворожий БпЛА

У Києві в суботу ввечері протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Джерело: начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:38 Ткаченко повідомив про загрозу ворожих БпЛА.

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О 21:15 він написав, що ППО працює по ворожих цілях.

карта повітряних тривог станом на 21:20, alerts.in.ua

Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА у низці областей.

Оновлено: О 21:43 Ткаченко написав, що в Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо – без руйнувань та постраждалих.