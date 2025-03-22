В Киеве упал вражеский БпЛА
Суббота, 22 марта 2025, 21:44
В Киеве в субботу вечером противовоздушная оборона работает по вражеским беспилотникам, во многих областях объявлена воздушная тревога.
Источник: начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram, Воздушные силы ВСУ
Детали: В 20:38 Ткаченко сообщил об угрозе вражеских БпЛА.
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В 21:15 он написал, что ПВО работает по вражеским целям.
Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БпЛА в ряде областей.
Обновлено: В 21:43 Ткаченко написал, что в Подольском районе зафиксировано падение БПЛА. Предварительно – без разрушений и пострадавших.