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В Киеве упал вражеский БпЛА

Катерина ТищенкоСуббота, 22 марта 2025, 21:44
В Киеве упал вражеский БпЛА
сбитый «Шахед», иллюстративное фото Getty Images

В Киеве в субботу вечером противовоздушная оборона работает по вражеским беспилотникам, во многих областях объявлена воздушная тревога.

Источник: начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:38 Ткаченко сообщил об угрозе вражеских БпЛА.

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В 21:15 он написал, что ПВО работает по вражеским целям.

карта воздушных тревог по состоянию на 21:20, alerts.in.ua
карта воздушных тревог по состоянию на 21:20, alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БпЛА в ряде областей.

Обновлено: В 21:43 Ткаченко написал, что в Подольском районе зафиксировано падение БПЛА. Предварительно – без разрушений и пострадавших.

КиевПВОбеспилотники
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