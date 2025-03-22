Росіяни атакували Запорізьку область: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
Субота, 22 березня 2025, 23:08
У суботу ввечері російські війська завдали ударів по Запорізькій області, у деяких селищах виникли проблеми з електропостачанням.
Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram
Деталі: О 21:31 Федоров повідомив, що росіяни завдають ударів по одному з населених пунктів області.
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Згодом він заявив, що через ворожі удари по області в деяких селищах виникли проблеми з електропостачанням.
"Спеціалісти візьмуться за ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація", – додав він.
О 21:39 Федоров повідомив про повторні вибухи в області.
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Оновлено: О 23:03 Федоров уточнив, що ворожа атака спричинила пожежу.
Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних будинків.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.