Россияне атаковали Запорожскую область: есть проблемы со светом, возник пожар

В субботу вечером российские войска нанесли удары по Запорожской области, в некоторых поселках возникли проблемы с электроснабжением.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: В 21:31 Федоров сообщил, что россияне наносят удары по одному из населенных пунктов области.

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Впоследствии он заявил, что из-за вражеских ударов по области в некоторых поселках возникли проблемы с электроснабжением.

"Специалисты возьмутся за ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью", – добавил он.

В 21:39 Федоров сообщил о повторных взрывах в области.

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Обновлено: В 23:03 Федоров уточнил, что вражеская атака вызвала пожар.

Также взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов.

Предварительно, обошлось без пострадавших.