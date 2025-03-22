Россияне атаковали Запорожскую область: есть проблемы со светом, возник пожар
В субботу вечером российские войска нанесли удары по Запорожской области, в некоторых поселках возникли проблемы с электроснабжением.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Детали: В 21:31 Федоров сообщил, что россияне наносят удары по одному из населенных пунктов области.
Впоследствии он заявил, что из-за вражеских ударов по области в некоторых поселках возникли проблемы с электроснабжением.
"Специалисты возьмутся за ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью", – добавил он.
В 21:39 Федоров сообщил о повторных взрывах в области.
Обновлено: В 23:03 Федоров уточнил, что вражеская атака вызвала пожар.
Также взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов.
Предварительно, обошлось без пострадавших.